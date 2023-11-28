«Во время отпуска справил свое 25-летие»: родители рассказали о бойце с позывным Степа

Фото из личного архива бойца

Во время краткосрочного отпуска военнослужащий с позывным Степа встретился с главой Мамадышского района Анатолием Ивановым. Во время теплой беседы руководитель передал участнику СВО новую камуфляжную форму, продуктовый пакет и материальную помощь.

Степа был мобилизован из Дюсьметьевского сельского поселения 27 октября прошлого года. В мае этого года уже приезжал домой в отпуск. Его с нетерпением ждали родители и 14-летний брат.

«В этот приезд сын купил спальный мешок, теплые вещи, также встречался с друзьями, помогал нам по дому. Теперь с нетерпением ждем мая следующего года, когда он придет в очередной свой отпуск», — говорит его мама.

Родители регулярно отправляют сыну на фронт именные посылки, часто переписываются с ним по телефону. Боец в эти дни вновь отправился на службу в Донецкую область.

Фото из личного архива бойца

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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