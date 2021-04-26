До 5 июня в Татарстане установлен запрет на промышленное рыболовство

В Татарстане с 25 апреля стартовала комплексная оперативно-профилактическая операция «Нерест». В этот период вводится ряд ограничений на любительскую рыбалку, и проводятся ежедневные рейды. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информ» заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Юрий Матвеев.

«Полностью установлен запрет для промышленного рыболовства. Согласно правилам рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна, в 2021 году запретные сроки для Татарстана установлены до 5 июня. В этот период для любительского рыболовства допускается одна поплавочная или донная удочка с берега с общим количеством крючков не более двух штук на орудиях лова на одного человека вне мест нереста. За нарушение правил рыболовства может грозить как административная, так и уголовная ответственность», — сказал он.

Спикер отметил, что согласно действующему законодательству, любительское рыболовство на водных объектах республики «осуществляется свободно и бесплатно». Работа надзорных ведомств ориентирована на браконьерскую деятельность, начиная от реки и заканчивая прилавком.

«Мы активно призываем граждан участвовать в мероприятиях по борьбе с браконьерством. Для этого на портале госуслуг создан блок для обращений — „Народный контроль“. Кроме того, в Госкомитете РТ по биоресурсам работает горячая линия», — отметил Матвеев.