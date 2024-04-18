Во время нового пожароопасного сезона в лесах Татарстан усилит авиапатрулирование

Во время пожароопасного сезона в лесах Татарстана в 2024 году Минлесхоз РТ увеличит часы авиаоблетов и закупит новую специальную технику. Об этом сообщил сегодня в ходе пресс-тура в Лаишевском районе директор ГБУ РТ «Лесопожарный центр» Айдар Гайфуллин.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«В этом году есть новшества — увеличены часы авиапатрулирования до 304. Авиапатрулирование ведется при третьем, четвертом и пятом классах пожарной опасности. Планируем при высоких классах пожарной опасности облетать всю территорию республики, патрулировать весь лесной фонд. Кроме того, по нацпроекту будет закуплен специальный транспорт — вездеходы, квадроциклы, а также квадрокоптеры, огнетушители, автоцистерны», — рассказал он.

Как пояснили в пресс-службе Минлесхоза Татарстана, в ходе подготовки к пожароопасному периоду был разработан сводный план тушения лесных пожаров на территории региона, утверждены маршруты наземного патрулирования лесного фонда, сформированы лесопожарные формирования и мобильные группы пожаротушения.

«Заключен контракт на оказание услуг по авиапатрулированию лесного фонда. Исполнитель услуг по контракту — авиационный учебный центр «Авиатор», тип воздушного судна — Cessna 172. Авиационное патрулирование лесов будет проводиться по четырем маршрутам, их общая протяженность составляет 2,1 тыс. км», — отметили в пресс-службе.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Гайфуллин сообщил «Татар-информу», что в 90% случаев лесные пожары происходят по вине человека. Бывает, что злоумышленники специально устраивают поджоги камыша и сухой травы.

Он напомнил, что штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах для граждан составляет от 15 до 30 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тыс. рублей, для юрлиц – от 100 до 400 тыс. рублей. Если из-за нарушения возник лесной пожар и лесам был причинен ущерб, то виновный может понести уголовную ответственность.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима могут оштрафовать граждан в размере от 40 до 50 тыс. рублей, должностных лиц – от 60 до 90 тыс. рублей, юрлиц – от 600 тыс. до 1 млн. рублей.