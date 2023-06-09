news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 9 июня 2023 08:31

Во время ночных обстрелов в Белгородской области пострадали три человека

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Три человека пострадали ночью из-за обстрелов ВСУ Белгородской области, сообщил губернатор Гладков в своем телеграм-канале.

«В Шебекино ночью много стреляли, есть разрушения жилого фонда. Провести там осмотр пока, к большому сожалению, возможности нет. Частые обстрелы продолжаются, но как только они закончатся – мы сразу с первого дня приступим к тому, чтобы восстановить жилье и вернуть жителей домой», – указано в сообщении.

В результате ночного обстрела пострадали три человека. Гладков отметил, что один человек от госпитализации отказался, еще двое находятся в больнице.

#Белгородская область
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное