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Во время ночных обстрелов в Белгородской области пострадали три человека
Три человека пострадали ночью из-за обстрелов ВСУ Белгородской области, сообщил губернатор Гладков в своем телеграм-канале.
«В Шебекино ночью много стреляли, есть разрушения жилого фонда. Провести там осмотр пока, к большому сожалению, возможности нет. Частые обстрелы продолжаются, но как только они закончатся – мы сразу с первого дня приступим к тому, чтобы восстановить жилье и вернуть жителей домой», – указано в сообщении.
В результате ночного обстрела пострадали три человека. Гладков отметил, что один человек от госпитализации отказался, еще двое находятся в больнице.
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