Во время ночных обстрелов в Белгородской области пострадали три человека

Три человека пострадали ночью из-за обстрелов ВСУ Белгородской области, сообщил губернатор Гладков в своем телеграм-канале.

«В Шебекино ночью много стреляли, есть разрушения жилого фонда. Провести там осмотр пока, к большому сожалению, возможности нет. Частые обстрелы продолжаются, но как только они закончатся – мы сразу с первого дня приступим к тому, чтобы восстановить жилье и вернуть жителей домой», – указано в сообщении.

В результате ночного обстрела пострадали три человека. Гладков отметил, что один человек от госпитализации отказался, еще двое находятся в больнице.