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Во время ночных беспорядков в Бишкеке пострадали 29 человек
В Бишкеке в результате ночных беспорядков пострадали 29 человек, передает РИА Новости.
По данным агентства, в ночь с 17 на 18 мая за медицинской помощью к бригадам скорой помощи обратились 29 человек, из которых 15 были доставлены в городскую больницу скорой помощи и национальный госпиталь, остальным помощь была оказана на месте.
Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев посетил отделение челюстно-лицевой хирургии национального госпиталя, где находится пострадавший гражданин Пакистана с диагнозом перелом челюсти. В настоящее время его готовят к операции. Министр поручил руководству госпиталя обеспечить ему всю необходимую медицинскую помощь.
Ранее в ряде районов Бишкека с компактным проживанием иностранцев, преимущественно выходцев из Азии, проходили акции протеста местных жителей. Они требовали правосудия в связи с массовой дракой, произошедшей 13 мая в одном из хостелов между иностранцами и гражданами Киргизии.
По данным главного управления внутренних дел столицы, в настоящее время все общежития, где проживают иностранцы, взяты под усиленную охрану сотрудников милиции.
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