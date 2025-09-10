news_header_top
Общество 10 сентября 2025 20:17

Во время «Ночного велофеста» в Казани ограничат парковку и движение на части улиц
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Казани скорректировали схему движения транспорта во время «Ночного велофеста». Будут временно ограничены парковка и движение автомобилей, постановление Исполкома города на данный момент проходит антикоррупционную экспертизу.

Мероприятие пройдет в конце сентября. Изменения связаны с обеспечением безопасности участников и созданием комфортных условий для жителей и гостей города.

Ограничение коснется парковки стадиона «Ак Барс Арена», пр. Ямашева (на территории парковки мотошколы «БКЕ»), ул. Сибирский тракт, ул. Чистопольской, ул. С. Хакима, ул. Ф. Амирхана, ул. А. Козина, ул. Подлужной, ул. Вишневского, ул. Н. Ершова, ул. Академической, ул. Зинина, ул. Л. Шмидта, ул. Курашова, ул. К. Маркса, ул. Толстого, ул. Гоголя, ул. Горького, ул. Жуковского, ул. Большой Красной, ул. Пушкина, ул. Дзержинского, ул.Театральной, ул. Галактионова, ул. Щапова, ул.Право-Булачной, ул. Островского, ул. Университетской, ул. Бутлерова, ул. Профсоюзной, ул. А. Айдинова, ул. Спартаковской, ул. М. Салимжанова, ул. Х. Такташа, ул. Н. Назарбаева, ул. Т. Миннуллина, ул. Павлюхина, ул. Качалова, ул. Агрономической, ул. Лесгафта, ул. Подгорной, ул. Тихогорской, Пл. Свободы.

Ограничения начнутся вечером 27 сентября. Их снимут ночью 28 сентября.

#ограничение движения #ночной велофест
