Во время ночного рейда полицейские Казани поймали 19 юных нарушителей комендантского часа

Во время ночного рейда в Казани полицейские проверяли улицы и места скопления молодежи. В результате были задержаны 19 несовершеннолетних, находившихся на улице без сопровождения взрослых. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе УМВД Казани.

Также выявлены 13 нарушений миграционного законодательства и несколько случаев распития алкоголя в общественных местах. В отношении нарушителей были составлены административные протоколы.