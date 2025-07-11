news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 11 июля 2025 12:44

Во время ночного рейда полицейские Казани поймали 19 юных нарушителей комендантского часа

Читайте нас в
Телеграм

Во время ночного рейда в Казани полицейские проверяли улицы и места скопления молодежи. В результате были задержаны 19 несовершеннолетних, находившихся на улице без сопровождения взрослых. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе УМВД Казани.

Также выявлены 13 нарушений миграционного законодательства и несколько случаев распития алкоголя в общественных местах. В отношении нарушителей были составлены административные протоколы.

#полиция #умвд по казани
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
К концу недели в Татарстане немного спадет жара и прекратятся осадки

К концу недели в Татарстане немного спадет жара и прекратятся осадки

10 июля 2025
Ежемесячная выплата из маткапитала: кому положена в Татарстане

Ежемесячная выплата из маткапитала: кому положена в Татарстане

10 июля 2025