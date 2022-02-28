Во время несанкционированных акций в Казани задержаны 67 человек

24 февраля несогласованная акция была организована на улице Баумана в Казани. В итоге был задержан 21 человек, в том числе один несовершеннолетний.

Суд назначил задержанным наказание от 5 тысяч рублей штрафа до 10 суток для тех, кто повторно принял участие в несанкционированных акциях.

Еще два подобных мероприятия прошли 27 февраля. В результате было задержано 46 человек, на каждого составили административные протоколы за проведение несанкционированных акций.

В правоохранительных органах напомнили, что по закону за участие в подобных акциях предусматривается штраф от 20 до 30 тысяч рублей или обязательные работы до 50 часов. За повторное нарушение штраф возрастает от 150 тысяч до 300 тысяч рублей или арест до 30 суток.