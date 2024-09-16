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Происшествия 16 сентября 2024 16:40

Во время «Недели безопасности» в РТ автоинспекторы проведут масштабные рейды

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Во время «Недели безопасности» в РТ автоинспекторы проведут масштабные рейды

В Татарстане началась «Неделя безопасности дорожного движения – 2024». Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.

С 16 по 20 сентября сотрудники Госавтоинспекции намерены усилить контроль над соблюдением водителями правил дорожного движения. Особое внимание будет уделено вопросам предоставления преимущества в движении пешеходам, правилам перевозки детей и нарушениям ПДД со стороны несовершеннолетних.

Также запланировано проведение различных пропагандистских мероприятий, в которых задействованы работники ГБУ «Безопасность дорожного движения», представители образовательных учреждений, муниципальных служб, члены общественных организаций и участники детских отрядов ЮИД.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными.

#госавтоинспекция рт
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