Во время морского шторма в Одессе на берег выбросило около 1 миллиона медуз

Около миллиона медуз из-за шторма выбросило из Черного моря на берег в национальном природном парке «Тузловские лиманы», рассказали в пресс-службе заповедной территории. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на береговую линию также прибило большое количество мусора.

«Конечно, море собрало и выбросило на пересыпь немало мусора, который сотрудникам нацпарка придется убирать. А самым ярким проявлением шторма было то, что по всей береговой зоне моря в пределах нацпарка оно выбросило около миллиона медуз — корнеротов», — говорится в сообщении.

Сотрудники национального парка также сообщили, что сильные волны изменили береговую зону и в некоторых местах исчезли широкие пляжи. Кроме того, на отдельных участках сформировались новые участки пляжной зоны.