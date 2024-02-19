Во время любительского матча в Казани умер футболист

Накануне в СМИ появилась информация, что во время матча Открытой любительской лиги по футболу в Казани умер игрок.

Как сообщили «Татар-информу» в Минздраве РТ, одному из мужчин стало плохо во время игры, и он потерял сознание.

«Врачи приехали на место в течение нескольких минут, но, к сожалению, мужчина скончался. Согласно предварительному диагнозу, у футболиста случился инфаркт», – рассказали в Минздраве.

Известно, что футболист играл за команду «Аккумуляторы РФ». Ему было 54 года.