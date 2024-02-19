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Во время любительского матча в Казани умер футболист
Накануне в СМИ появилась информация, что во время матча Открытой любительской лиги по футболу в Казани умер игрок.
Как сообщили «Татар-информу» в Минздраве РТ, одному из мужчин стало плохо во время игры, и он потерял сознание.
«Врачи приехали на место в течение нескольких минут, но, к сожалению, мужчина скончался. Согласно предварительному диагнозу, у футболиста случился инфаркт», – рассказали в Минздраве.
Известно, что футболист играл за команду «Аккумуляторы РФ». Ему было 54 года.
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