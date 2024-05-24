Во время летних каникул в Татарстане откроются более 840 пришкольных лагерей

В период летних каникул в Татарстане будет работать 841 пришкольный лагерь дневного пребывания детей. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина на заседании Комитета Госсовета республики по социальной политике.

«В пришкольных лагерях с 21 днем пребывания отдохнут более 56 тыс. детей. Двадцать один пришкольный лагерь будет работать семь дней, в них отдохнут 734 ребенка. Откроется 601 лагерь труда и отдыха, где будут задействованы 11 тыс. несовершеннолетних», — рассказала спикер.

Всего в этом году Минобрнауки Татарстана организует летний отдых для 103 тыс. детей. Будут работать девять подведомственных лагерей. Министерство реализует в лагерях 50 программ, среди которых — образовательные, патриотические, творческие и спортивные.