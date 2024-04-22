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Во время Курбан-байрама в Татарстане к убою допустят только чипированных животных
В Татарстане во время проведения праздника Курбан-байрам к убою допустят только идентифицированных, имеющих ушные бирки, животных. На них необходимо иметь ветеринарные свидетельства, сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ.
«Во время проведения праздника Курбан-байрам для эпизоотического благополучия реализация жертвенных животных будет происходить от сельхозпредприятий республики», – говорится в сообщении.
В местах для убоя жертвенных животных организуются специальные площадки с твердым покрытием и устройством для подвешивания туш. Кроме того, установят контейнеры для сбора биологических и органических отходов. После завершения праздника на всех площадках проведут дезинфекцию.
На всех площадках в дни праздника будут работать ветеринарно-санитарные эксперты. Желающим сдать мясо в социальные учреждения специалисты проведут ветеринарно-санитарную экспертизу и оформят ветеринарные свидетельства.
В прошлом году в Татарстане во время Курбан-байрама было забито более 13,8 тыс. овец, в том числе свыше 5,8 тыс. – в Казани.
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