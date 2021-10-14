Во время Кубка Казанского Кремля дебютные поединки проведут семь боксеров из Татарстана

Завтра в «Баскет-холле» состоится боксерский турнир Кубок Казанского Кремля. В боях поучаствуют семеро татарстанских спортсменов, для которых поединки станут дебютными в профессиональной карьере, рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» президент Федерации бокса РТ Сергей Игнатьев.

«Среди татарстанских боксеров в поединках поучаствуют Айшат Басыров, Азамат Галиев, Антон Зайцев, Эдуард Айджанян, Марифат Касымов, Матвей Назаров и Дамил Шарафутдинов. Если мы проводим такой большой турнир в нашей республике, то мы должны дать шанс проявить себя на профессиональном ринге нашим ребятам», — отметил собеседник.

Он подчеркнул, что Кубок Казанского Кремля в свое время стал стартовой площадкой для Виталия Петрякова.

В главных боях вечера сойдутся россиянин Федор Чудинов с немцем Ронни Миттагом, Эдгар Гукасян встретится с аргентинцем Габриэлем Ледесмой, а Фатима Дудиева встретится с уругвайкой Солелад Македо.

«Всегда готовимся на полный бой с учетом особенностей соперника, а там уже как получится. Мы проделали большую работу, готовясь к этому сопернику, и я буду выкладываться по полной», — заявил Федор Чудинов.

Его оппонент, Ронни Миттаг, подчеркнул, что относительно недавно получил окончательное подтверждение о том, что бой состоится и сразу же бросил все силы на подготовку.

«К каждому спортсмену, бою нужно готовиться по-разному, потому что у каждого бойца есть свои особенности», — добавил немецкий боксер.