Во время крушения поезда студенты КГЭУ показали себя настоящими профессионалами

Фото: пресс-служба КГЭУ

Трое бойцов студотряда проводников «Energy» из Казанского государственного энергетического университета, которые помогали пассажирам потерпевшего крушения поезда, вернулись в Казань.

Напомним, авария произошла 29 июля в Волгоградской области. Поезд «Казань-Адлер» столкнулся с грузовиком, водитель которого пытался проскочить железнодорожный переезд на красный сигнал семафора. В результате 9 вагонов опрокинулись на пути, около 140 человек пострадали. После того, как спасатели и железнодорожники разобрали завалы и оказали помощь пострадавшим пассажирам, поезд в укороченном виде отправился дальше по маршруту.

Студенты Казанского энергетического университета Рамир Мустафин, Анастасия Захарова и Рузиля Ахмадиева работали в этом поезде в составе студотряда проводников «Energy» Штаба СО КГЭУ «Тесла».

В критический момент ребята не растерялись и показали себя настоящими профессионалами своего дела. Они наравне со спасателями помогали пассажирам, как могли, успокаивали детей и их родителей.

Четверокурсница КГЭУ из Агрызского района Татарстана Рузиля Ахмадиева третий год работает в университетском студотряде проводников «Energy». В момент крушения поезда она была в четвертом вагоне.

- Я спала, потому что на смене была моя напарница, а я отдыхала. И проснулась оттого, что почувствовала, что куда-то лечу. Сначала я очень испугалась. Оказалось, наш вагон опрокинулся. Но, к счастью, я не пострадала. Первым делом я кинулась посмотреть щитовую. Нужно было убедиться, что нет возгорания. На курсах проводников в Казанском энергоуниверситете нас учили, как действовать в чрезвычайных ситуациях. У нас в вагоне было много родителей с детьми, и всем требовалась помощь. Некоторые были ранены. Но паники не было. Мне попались очень грамотные и дисциплинированные пассажиры. Они разбили окно и сначала вытаскивали наружу детей, женщин и пожилых. Мужчины выходили последними. Мы с напарницей оказывали первую помощь, бегали за водой в другие вагоны. В общем, делали все, что в наших силах, чтобы помочь людям, - рассказывает Рузиля Ахмадиева.

Вечером 29 июля, после ликвидации последствий аварии, проводникам опрокинувшихся вагонов купили билеты домой за счет РЖД, и Рузиля вернулась в Казань. Остальные проводники, в том числе бойцы студотряда «Energy» Штаба СО КГЭУ «Тесла» Рамир Мустафин и Анастасия Захарова продолжили путь вместе с пассажирами, которые не захотели прерывать поездку. Они благополучно добрались до Адлера, а 3 августа вернулись в Казань.

Анастасия Захарова приехала поступать в КГЭУ из Набережных Челнов. Она учится по направлению «Информационные системы и управление бизнес-процессами» и в этом году перешла на второй курс.

- Я первый год работаю в составе студотряда проводников «Energy». Но уже успела совершить 4 рейса. Этот, конечно же, запомнится навсегда. Во время крушения поезда мы действовали по инструкции – так, как нас учили в КГЭУ на курсах проводников. В первую очередь, мы поставили вагон на ручной тормоз. Потом вся поездная бригада участвовала в эвакуации пассажиров из поврежденных вагонов. Лично у меня не было столько сил, чтобы вытаскивать людей из вагонов. Но я помогала врачам «скорой помощи» найти пациентов. Провожала людей к медикам. И помогала медикам искать пострадавших людей, которые сами не могли дойти до «скорой». Но таких было немного, к счастью. После крушения всем проводникам предложили выбор – либо вернуться в Казань, либо продолжать путь в Адлер в составе тех вагонов, которые не пострадали. Мы решили не возвращаться. Мы приехали в Адлер поле полуночи 1 августа, и в восемь утра уже отправились в обратный путь, - вспоминает Анастасия Захарова.

Несмотря на пережитое волнение, бойцы студотряда проводников «Energy» из Казанского государственного энергетического университета не намерены прерывать свой третий трудовой семестр, и готовятся снова отправиться в рейс.

- Мне нравится работать проводником - ездить по нашей прекрасной стране, создавать уют для пассажиров. И даже такие ситуации – это своеобразный опыт. Но лучше бы он мне больше никогда не пригодился, - добавляет Рузиля Ахмадиева.

Анастасия Захарова 9 августа снова отправляется в рейс. На этот раз в Новый Уренгой. Она тоже говорит, что работа ей очень нравится – можно путешествовать по России и общаться с разными людьми.