Во время игры «Рубина» с московским ЦСКА в Казани ограничат продажу алкоголя

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани 21 октября состоится матч чемпионата страны по футболу между казанским «Рубином» и московским ЦСКА. Во время игры в столице республики ограничат продажу алкоголя. Соответствующее постановление Кабмина РТ опубликовано на портале правовой информации.

«Установить, что 21 октября не допускается розничная продажа алкогольной продукции в границах территорий согласно приложению, а также в торговых объектах на улицах Астрономической, Баумана, К. Наджми, М. Джалиля, Профсоюзной, Университетской, Чернышевского <...>», – сказано в документе.

Фото: скриншот документа

Отмечается, что исключением станет продажа алкоголя в учреждениях общепита.