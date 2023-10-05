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Руc Тат
Общество 5 октября 2023 12:04

Во время игры «Рубина» с московским ЦСКА в Казани ограничат продажу алкоголя

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Во время игры «Рубина» с московским ЦСКА в Казани ограничат продажу алкоголя
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани 21 октября состоится матч чемпионата страны по футболу между казанским «Рубином» и московским ЦСКА. Во время игры в столице республики ограничат продажу алкоголя. Соответствующее постановление Кабмина РТ опубликовано на портале правовой информации.

«Установить, что 21 октября не допускается розничная продажа алкогольной продукции в границах территорий согласно приложению, а также в торговых объектах на улицах Астрономической, Баумана, К. Наджми, М. Джалиля, Профсоюзной, Университетской, Чернышевского <...>», – сказано в документе.

Фото: скриншот документа

Отмечается, что исключением станет продажа алкоголя в учреждениях общепита.

#ограничение продажи алкоголя #фк рубин
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