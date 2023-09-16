Участники генуборки на Изумрудном озере собрали 3 тыс. килограммов мусора

Жители Казани присоединились к Всероссийскому субботнику «Зелёная Россия». Во время генеральной уборки на пляже озера Изумрудное в Юдино добровольцы собрали около 3 тыс. килограммов мусора, накопившегося за лето.

Мероприятие организовано в рамках акции «Вода Россия» национального проекта «Экология».

«В течение 2023 года мы очистили более 6 тыс. км береговых линий водных объектов, около 240 тыс. жителей вышли нам на помощь. Мы все вместе с нашими единомышленниками наводим порядок там, где живем», — сказал на субботнике министр экологии и природных ресурсов РТ Алексадр Шадриков.

Экологическая акция была организована в формате «Чистых игр». Ее участниками стали около 500 татарстанцев, которые разбились на 124 команды и в течение часа собрали около 3 тыс. килограммов мусора, попутно разделяя его на фракции. Получилось собрать 368 мешков, из которых 115 были заняты пластиком, 95 — стеклом и 10 — металлом.

«Участники субботника не просто хотят занять призовое место. Люди хотят внести свой вклад в созидание и экологию», — заметил Шадриков.

Участниками субботника стали представители регионального отделения Русского географического общества, молодежного экологического движения «Будет чисто», промышленных предприятий, организаций и ведомств.

Председатель регионального отделения Русского географического общества Дмитрий Шиллер рассказал о проекте «Свободный ток» по расчистке берегов рек от завалов деревьев. В рамках проекта убрано 25 завалов, из воды вытащено 1,2 тыс. тонн древесины.

«Я горжусь этим проектом. Мы улучшили экологическое состояние реки и увидели, как она изменилась», — сказал Шиллер о расчистке Казанки.

«Казанка — невероятно красивая река, и я рад, что у нас появилась возможность ее очистить», — подчеркнул спикер.

По итогам субботника наибольшее количество баллов заработала команда под оригинальным названием — «Усы лисы». В награду студенты КХТИ получили сертификат в одну из торговых сетей Казани.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.