Во время экодиктанта жители Татарстана ответят на 25 вопросов

Всероссийский экологический диктант пройдет с 14 по 21 ноября в Татарстане. К участию в нем приглашаются все жители республики, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«В этом году мероприятие проходит в офлайн-формате и в онлайн-формате на портале — https://экодиктант.рус/. Регистрация офлайн-площадок доступна с 1 по 10 ноября. <…> Экологический диктант пройдет в формате тестирования, которое включает 25 вопросов», — пояснили в ведомстве.

Задания разделены на четыре уровня сложности: для детей младше 12 лет, для подростков в возрасте от 12 до 18 лет, для взрослых без профильного образования в экологической сфере и для людей с профильным образованием. На выполнение заданий отводится 45 минут.

Вопросы будут касаться самых разных тем, в том числе энерго- и ресурсосбережения, обеспечения экологической безопасности, формирования экологических привычек. По итогам диктанта участники получат сертификаты или дипломы победителей.

В качестве организаторов акции выступают Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, АНО «Равноправие», ООД «Ангел-ДетствоХранитель» и Федеральный детский эколого-биологический центр.

В прошлом году Татарстан оказался регионом, где жители активнее всего участвовали во Всероссийском экологическом диктанте. Республика заняла первое место по числу победителей, а всего участниками акции стали более 4,7 тыс. татарстанцев.