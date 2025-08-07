news_header_top
7 августа 2025 12:41

Во время Дня Казанского спорта пройдет турнир по фиджитал-футболу

На Дне Казанского спорта, который пройдет в экстрим-парке УРАМ 9 августа, состоится турнир по фиджитал-футболу. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил замминистра спорта РТ Ильдар Садриев.

Он также уточнил, что желающие могут подать заявки на участие – регистрация на данный момент еще открыта.

«В рамках Дня Казанского спорта мы организуем турнир по фиджитал-футболу, в том числе будет и команда средств массовой информации. Получится очень интересное соревнование, еще открыта заявка», – отметил он.

Казань стала первым городом, где прошли «Игры будущего» и зародилось движение фиджитал-спорта, напомнил Садриев.

