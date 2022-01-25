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Спорт
25 января 2022  12:02
Арсений Каримов

Во время давки перед футбольным матчем в Африке погибли восемь человек

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Во время давки перед матчем Кубка африканских наций между Камеруном и Коморскими островами на стадионе произошла давка, в результате которой погибли восемь человек, еще десятки получили ранения. Об этом сообщает BBC.

Среди погибших есть один ребенок, еще несколько потеряли сознание во время давки. Матч прошел на стадионе «Олембе», который вмещает 60 тыс. зрителей, но из-за ограничений, связанных с коронавирусом, он мог быть заполнен только на 80%, однако на стадион пытались проникнуть более 50 тыс. болельщиков.

#Футбол #африка
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