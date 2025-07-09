«Во время беспилотной опасности должна быть связь»: какие наказы получило Минцифры РТ

Как обеспечить связь во время беспилотной опасности, зачем нужно переходить на отечественные цифровые продукты и какие новые возможности откроет перед татарстанцами новый национальный мессенджер MAX, обсудили на расширенной коллегии Минцифры РТ по итогам первого полугодия 2025 года.





Заседание коллегии Минцифры РТ прошло в IT-парке имени Башира Рамеева в Казани

Фото: предоставлено пресс-службой Минцифры РТ

«Нужно разработать решения по сохранению телефонной связи во время режима «Беспилотная опасность»

Заседание коллегии прошло в IT-парке имени Башира Рамеева в Казани. На него собрались представители крупнейших цифровых компаний и операторов связи. С большим блоком поручений выступил вице-премьер РТ, руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров.

«В Татарстане возникают вопросы во время режима беспилотной опасности. Бывает, что при ограничении интернета пропадает вся мобильная связь. Нам нужно разработать решения, которые бы позволили сохранить телефонную мобильную связь. Как минимум таким образом мы обеспечим коммуникацию во время чрезвычайных ситуаций и ускорим принятие решений», – поручил он.

По его словам, такие решения необходимо разработать в ближайшее время, но они потребуют серьезных финансовых ресурсов.

Шамиль Гафаров: «Бывает, что при ограничении интернета пропадает вся мобильная связь. Нам нужно разработать решения, которые бы позволили сохранить телефонную мобильную связь» Фото: предоставлено пресс-службой Минцифры РТ

Опросы граждан о качестве мобильной связи

Продолжая тему мобильной связи, Шамиль Гафаров предложил проводить опросы граждан о ее качестве, чтобы быстрее выявлять участки, где с ней наблюдаются проблемы.

«Когда я поднимаю вопрос качества мобильной связи в Минцифры РТ, меня просят сказать, где она плохо работает. Предлагаю запустить акцию, где мы бы спрашивали у населения, например, раз в месяц, где такая проблема существует. Так мы сможем определять участки, где нужно провести работу», – сказал он.

По его словам, в Татарстане до сих пор есть места, где люди жалуются на качество мобильной связи.

«Пришло время отказаться от западных цифровых решений»

Следующая задача, которую поставил Гафаров, – это отказ от западного программного обеспечения. Особое внимание – операционной системе «Астра линукс».

«О переходе на «Астра линукс». Татарстан выступил одним из пилотных регионов. Пришло время отказываться от западного программного обеспечения в пользу отечественных разработок. Все свое всегда лучше, качественнее и, что самое главное, безопаснее», – заявил он.

Кроме того, Гафаров обратил внимание на систему электронной почты. По словам вице-премьера, множество отчетов о совещаниях он получает именно через нее, здесь также стоит перейти на отечественные разработки в целях безопасности.

Альберт Яковлев: «На следующем этапе импортозамещения проводится подготовительная работа по замещению иностранного почтового сервера Microsoft Exchange отечественным решением» Фото: предоставлено пресс-службой Минцифры РТ

При этом в прошлом году завершен перевод рабочих мест госсектора и бюджетной сферы республики на отечественную операционную систему «Астра линукс», добавил заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Альберт Яковлев.

«На следующем этапе импортозамещения проводится подготовительная работа по замещению иностранного почтового сервера Microsoft Exchange отечественным решением. Данные меры позволяют нам последовательно реализовывать стратегию технологической независимости и укреплять информационную безопасность республики», – сообщил он.

«Необходимо обеспечить полную цифровую безопасность на выборах в сентябре»

Цифровой команде Татарстана предстоит большая работа на выборах Раиса Татарстана и муниципальных депутатов 14 сентября.

«Обеспечить цифровую безопасность на выборах в сентябре – это наша главная задача. Все моменты должны быть на постоянном контроле. В том числе защита от иностранных атак. Это покажет уровень профессиональной готовности цифровой команды Татарстана», – отметил Гафаров.

Айрат Хайруллин: «За первое полугодие 2025 года введены в эксплуатацию и модернизированы более 500 базовых станций мобильной связи» Фото: предоставлено пресс-службой Минцифры РТ

В этом году в Татарстане установят более 1 тыс. базовых станций мобильной связи

Об итогах работы Минцифры Татарстана в первом полугодии 2025 года и интересных проектах на ближайшее время рассказали глава ведомства Айрат Хайруллин и заместители министра. В частности, большой темой стало обеспечение мобильной связи на всей территории республики.

«За первое полугодие 2025 года введены в эксплуатацию и модернизированы более 500 базовых станций мобильной связи. Всего в этом году в планах – более 1 тыс. Сегодня с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова прошла церемония запуска 70 новых станций», – заявил Хайруллин.

На эту тему высказался и Шамиль Гафаров. По его словам, операторы связи в Татарстане готовы инвестировать и дальше в создание базовых станций мобильной связи, но для этого необходимо и содействие глав муниципальных образований.

«У нас есть вопросы по выделению земельных участков для создания таких станций. Для нее нужно всего шесть квадратных метров. При этом инвестиции – 5 млн рублей. Хочу обратиться к главам муниципальных образований. Если вы найдете более выгодное использование шести квадратных метров, то пожалуйста, но в противном случае, содействуйте нашим операторам», – подчеркнул Гафаров.

По его словам, в Татарстане ведется большая работа по обеспечению покрытия сетью мобильной связи всей территории республики, однако до сих пор остаются места, где ее нет. Гафаров назвал это недопустимым и призвал еще больше активизировать работу в этом направлении.

Илья Начвин: «В ближайшие месяцы мы сможем прямо через МАХ записаться на прием к врачу или в МФЦ» Фото: предоставлено пресс-службой Минцифры РТ

Через национальный мессенджер MAX можно будет записаться на прием к врачу

Татарстан стал одним из самых активных участников тестирования нового национального мессенджера MAX. С помощью него жители республики в ближайшее время смогут воспользоваться рядом госуслуг, рассказал первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин.

«Татарстан активно тестирует мессенджер МАХ. Мы с компанией «ВКонтакте» в тесном и теплом сотрудничестве проводим активную работу по развитию этого продукта на территории нашей республики. В ближайшие месяцы мы сможем прямо через МАХ записаться на прием к врачу или в МФЦ, получить результаты своих госуслуг и следить за рассмотрением заявок в «Народном контроле», – заявил он.

Кроме того, до конца года в мессенджере планируют заменить студенческий билет на цифровой формат, а в крупных отелях республики заменить предъявление паспорта на удобный QR-код, добавил Начвин.

В Татарстане появится система видеонаблюдения с распознаванием лиц и выявлением опасных ситуаций

В Татарстане разрабатывается единая интеграционная платформа видеонаблюдения. Она позволит распознавать лица и выявлять потенциально опасные ситуации, сообщил заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Альберт Яковлев.

«Новая платформа объединит различные системы видеоаналитики в единый комплекс с расширенными возможностями: биометрическое распознавание лиц, распознавание автомобильных номеров, выявление потенциально опасных ситуаций, идентификация подозрительной активности», – пояснил он.

Интеграция этих технологий на единой платформе значительно повысит эффективность работы правоохранительных органов и уровень общественной безопасности, подчеркнул замминистра.

Татарстанцы смогут оплачивать проезд по платным дорогам через «Госуслуги РТ»

Продолжается и развитие сервиса «Госуслуг РТ». В частности, работают над введением услуги, которая позволяет оплачивать проезд по платным дорогам, сообщил Илья Начвин.

«В ближайшее время совместно с Минтрансом Республики мы реализуем возможность оплаты проезда по платным дорогам – Вознесенскому тракту и трассе Алексеевское – Альметьевск», – сообщил он.

По его словам, сейчас этими дорогами пользуются более 400 тыс. водителей ежемесячно, и им приходится каждый раз заново вводить все данные на разных сайтах. Новый сервис позволит упростить эту процедуру.

Кроме того, в приложении появится система «Цифровой ключ», которая позволит заключать договоры без личного присутствия и бумажных носителей.

«До конца года мы планируем интегрировать в Госуслуги систему электронной подписи «Госключ». Это особенно важная функция, поскольку электронная подпись, созданная через «Госключ», имеет полную юридическую силу, равнозначную собственноручной подписи», – заявил Начвин.