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Происшествия 28 августа 2026 11:26

Во время атаки БПЛА на Ярославскую область один человек погиб, 27 пострадали

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Во время атаки БПЛА на Ярославскую область один человек погиб. Еще 27 пострадали, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

«Отразили утреннюю атаку врага. Ликвидированы все 67 вражеских беспилотников. В результате атаки погиб человек. При падении обломков на межмуниципальный автобус 10 человек получили ранения. Также ранения различной степени тяжести получили еще 17 человек. Пострадавшим оказываем всю необходимую помощь», – написал он в соцсетях.

Обломки БПЛА упали на промышленную инфраструктуру, жилой сектор и торговые объекты. В некоторых местах попадания вызвали пожар. Очаги возгорания в настоящий момент тушат.

#атака БПЛА
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