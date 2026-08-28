Во время атаки БПЛА на Ярославскую область один человек погиб, 27 пострадали

Во время атаки БПЛА на Ярославскую область один человек погиб. Еще 27 пострадали, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

«Отразили утреннюю атаку врага. Ликвидированы все 67 вражеских беспилотников. В результате атаки погиб человек. При падении обломков на межмуниципальный автобус 10 человек получили ранения. Также ранения различной степени тяжести получили еще 17 человек. Пострадавшим оказываем всю необходимую помощь», – написал он в соцсетях.

Обломки БПЛА упали на промышленную инфраструктуру, жилой сектор и торговые объекты. В некоторых местах попадания вызвали пожар. Очаги возгорания в настоящий момент тушат.