Во Внуково таможенники задержали россиянку с радиоактивным вулканическим песком

В московском аэропорту Внуково таможенники задержали 42-летнюю гражданку России с необычным и опасным багажом. Информация об инциденте появилась в официальном Telegram-канале Федеральной таможенной службы РФ.

Женщина вернулась в Москву из Индии, совершив пересадку в ОАЭ. При прохождении «зеленого» коридора система радиационного контроля зафиксировала превышение допустимого уровня радиации в 11 раз.

При досмотре багажа таможенники обнаружили черный песок. Пассажирка пояснила, что собрала его на берегу Индийского океана с целью изготовления домашней косметики. Однако экспертиза выявила в составе песка природный радионуклид торий-232.

Ввоз подобных веществ на территорию России запрещен решением Роспотребнадзора. В связи с этим песок был изъят и помещен в специальное хранилище для радиоактивных материалов.