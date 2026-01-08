Во Владивостоке сотрудники МЧС вывели из горящего дома 42 человека

Сотрудники МЧС эвакуировали 42 человека при возгорании в жилом доме во Владивостоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Вызов о пожаре в доме на улице 2-й Промышленной поступил вечером 7 января. Спасатели прибыли на место через восемь минут. По данным ведомства, на момент их приезда горел балкон на четвертом этаже, а густой дым заполнил лестничную клетку с четвертого по девятый этажи. Специалисты в дыхательных аппаратах вывели из задымленных квартир 42 человека, включая четырех детей.

Отмечается, что огонь повредил квартиру на четвертом этаже, полностью уничтожил балконы на четвертом и пятом этажах и частично затронул балкон на шестом. Общая площадь возгорания составила около 60 квадратных метров. Погибших нет, пострадала пожилая женщина. Причина происхождения огня и оценка ущерба сейчас выясняются.