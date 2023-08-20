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Происшествия 20 августа 2023 08:31

Во Владивостоке пассажир авиарейса пытался пронести гранату в самолет

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Пассажир авиарейса Владивосток — Петропавловск-Камчатский пытался пронести гранату на борт самолета, сообщает РИА Новости.

Мужчина хотел пронести на борт самолета гранату Ф-1, его задержали при входе в аэропорт. Отмечается, что вылететь из Владивостока он не успел, благодаря досмотровому контролю и оперативной работе сотрудников полиции.

Как указано в сообщении, гранату отправили на исследование.

В свою очередь аэропорт работает в штатном режиме.

#авиаперевозки #Владивосток
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