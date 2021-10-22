Во Владивостоке неизвестный обстрелял автобус с пассажирами

Во Владивостоке неизвестный обстрелял рейсовый автобус около остановки общественного транспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, осведомленный о происшествии.

Отмечается, что погибших нет. Один из пассажиров получил незначительную травму.

Инцидент произошел вечером около 17 часов (10 часов по московскому времени). Злоумышленник произвел выстрел в окно рейсового автобуса в районе остановки «Школа милиции», расположенной на улице Котельникова.

Источник уточнил, что обстоятельства произошедшего выясняются.