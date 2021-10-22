news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
22 октября 2021  16:45

Во Владивостоке неизвестный обстрелял автобус с пассажирами

news_top_970_100

Во Владивостоке неизвестный обстрелял рейсовый автобус около остановки общественного транспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, осведомленный о происшествии. 

Отмечается, что погибших нет. Один из пассажиров получил незначительную травму.

Инцидент произошел вечером около 17 часов (10 часов по московскому времени). Злоумышленник произвел выстрел в окно рейсового автобуса в районе остановки «Школа милиции», расположенной на улице Котельникова.

Источник уточнил, что обстоятельства произошедшего выясняются.

#стрельба #происшествия #Владивосток
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное