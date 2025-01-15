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Происшествия 15 января 2025 09:48

Во Владивостоке мужчина угнал внедорожник и пытался въехать в здание храма

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Во Владивостоке мужчина угнал внедорожник, протаранил несколько автомобилей, после чего пытался въехать в здание храма и катался по центральной площади.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края, 37-летний мужчина угнал оставленный на прогрев автомобиль марки Range Rover, после чего начал «совершать маневры, грубо нарушающие общественный порядок и проявляющие явное неуважение к обществу».

Сообщается, что мужчина проехал по пешеходной территории центральной площади краевой столицы, протаранил несколько автомобилей, после чего пытался скрыться от автоинспекторов. Злоумышленника задержали в районе дома №41 на улице Светланской во Владивостоке.

В настоящее время мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

#Владивосток #хулиганство #Угон автомобиля
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