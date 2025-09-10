Во Владимирской области возбудили дело против многоженца Ивана Сухова

Дело по признакам преступления о развратных действиях возбуждено во Владимирской области в отношении многоженца Ивана Сухова, пишет РИА Новости.

Проверка в отношении Сухова началась после заявлений его дочери, прозвучавших в эфире ток-шоу на Первом канале, где она сообщила о домогательствах.

Сухов стал широко известен в 2024 году после резонансного интервью, в котором рассказал о своей жизни с несколькими женщинами и 14 детьми в трехкомнатной квартире. Уполномоченные органы тогда утверждали, что к семье отсутствуют юридические претензии: все документы были в порядке, дети имели свидетельство о рождении и паспорта. Официально Сухов состоял в браке с одной женщиной, остальные проживали с ним добровольно.