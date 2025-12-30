news_header_top
Руc Тат
16+
Происшествия 30 декабря 2025 13:23

Во Владимире девятилетний мальчик погиб, вылетев на ватрушке в овраг

Во Владимире погиб девятилетний мальчик, катаясь на тюбинге.

Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел 28 декабря. Как сообщает СУСК по региону, после гибели ребенка проводится проверка.

По предварительным данным, мальчик катался на тюбинге с друзьями в частном секторе в районе улицы Трудовой. Он вылетел за пределы дороги в овраг и получил серьезные травмы, от которых скончался в тот же день в Областной детской клинической больнице.

