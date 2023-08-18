Во Владимире 56 человек отравились шаурмой

Во Владимире 56 человек, включая 13 детей, отравились шаурмой. Информация об этом появилась на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Как указано в сообщении, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести: повышенная температура, многократная рвота, озноб и жидкий стул.

Сотрудники Роспотребнадзора установили 2 места, в которых пострадавшие употребляли в пищу шаурму. Таким образом, в настоящий момент в отношении 5 предприятий общепита проводятся контрольно-надзорные мероприятия с дополнительным комплексом лабораторных исследований, отметили в ведомстве.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Владимирской области.

Управление Роспотребнадзора напоминает жителям о необходимости соблюдения мер предосторожности при посещении объектов быстрого обслуживания, занимающихся изготовлением и реализацией шаурмы.