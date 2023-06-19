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Во Владикавказе хотят установить памятник защитнику Брестской крепости Петру Гаврилову
Во Владикавказе активисты предлагают установить памятник защитнику Брестской крепости Петру Гаврилову, уроженцу села Альвидино (ныне это Пестречинский район Татарстана). Об этом «Татар-информу» рассказал администратор владикавказского Дома Вахтангова Артемий Мириков.
«Татарстан и Северную Осетию связывает в том числе и такая личность, как Петр Гаврилов, уроженец Казанской губернии. В истории известен как последний защитник Брестской крепости, командир полка, попавший в плен на 32-й день обороны», — отметил собеседник агентства.
«У нас есть инициативная группа, которая выступает за установление памятника Петру Гаврилову во Владикавказе. Я один из активистов, ратующих за это», — пояснил Мириков.
Петр Гаврилов в 1925 году окончил Владикавказскую пехотную школу и из рядового красноармейца стал командиром. Это был первый выпуск впоследствии широко известного Орджоникидзевского общевойскового училища. А в 1957 году, когда Гаврилова награждали за его подвиги во время Великой Отечественной войны, Золотую Звезду Героя Советского Союза ему вручал уроженец Владикавказа — генерал армии Исса Плиев.
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