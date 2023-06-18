news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 18 июня 2023 20:50

Во Владикавказе ввели режим ЧС из-за сильных ливней

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Власти Владикавказа ввели режим ЧС из-за сильных ливней. Об этом сказано в телеграм-канале администрации местного самоуправления города.

«По решению комиссии с 18:00 на территории города вводится режим чрезвычайной ситуации», – сказано в публикации.

Отмечается, что в районе поселка Южный сошел сель. Многие дома были подтоплены, также есть разрушения. Руководящий состав администрации переведен на круглосуточный режим работы.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное