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Во Владикавказе ввели режим ЧС из-за сильных ливней
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Власти Владикавказа ввели режим ЧС из-за сильных ливней. Об этом сказано в телеграм-канале администрации местного самоуправления города.
«По решению комиссии с 18:00 на территории города вводится режим чрезвычайной ситуации», – сказано в публикации.
Отмечается, что в районе поселка Южный сошел сель. Многие дома были подтоплены, также есть разрушения. Руководящий состав администрации переведен на круглосуточный режим работы.
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