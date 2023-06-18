Во Владикавказе ввели режим ЧС из-за сильных ливней

Власти Владикавказа ввели режим ЧС из-за сильных ливней. Об этом сказано в телеграм-канале администрации местного самоуправления города.

«По решению комиссии с 18:00 на территории города вводится режим чрезвычайной ситуации», – сказано в публикации.

Отмечается, что в районе поселка Южный сошел сель. Многие дома были подтоплены, также есть разрушения. Руководящий состав администрации переведен на круглосуточный режим работы.