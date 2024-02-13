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Во Владикавказе скончался мужчина, который выпил уксус под видом минеральной воды
Житель Северной Осетии, получивший накануне ожог пищевода жидкостью, которая находилась в бутылке из-под минеральной воды, скончался в больнице. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.
Отметим, что накануне появилась информация, что житель Владикавказа получил ожог пищевода после того, как сделал глоток из бутылки с минеральной водой «Джермук». Вместо воды в новой закрытой бутылке оказался уксус.
В республике уже изъяли 24 упаковки воды «Джермук», проводятся необходимые оперативные мероприятия. Предпринимателям, реализующим эту минеральную воду, рекомендовано приостановить продажу.
«Приношу искренние соболезнования родным и близким! Сил вам справиться с постигшим вас горем. Правоохранительные органы и Роспотребнадзор продолжают выяснение всех обстоятельств произошедшего, проводятся необходимые следственные действия», – указал Меняйло.
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