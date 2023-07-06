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Во Львове поврежден объект критической инфраструктуры
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Глава Львовской области Максим Козицкий сообщил о повреждении объекта, сообщает РИА Новости.
Во Львове был поврежден объект критической инфраструктуры, написал он в своем Telegram-канале.
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