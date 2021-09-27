Ведущие театры Москвы и Санкт-Петербурга выступят на II Качаловском фестивале в Казани

В Казани стартует II театральный Качаловский фестиваль. В этот раз театральный проект будет посвящен 230-летию Казанского академического русского Большого драматического театра имени Качалова.

«Когда мы задумывали этот фестиваль много лет назад, мы рассчитывали, что к нам будут приезжать лучшие театры страны. Так оно и происходит благодаря поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова и Министерства культуры РТ», — сообщил художественный руководитель — директор театра, народный артист РФ и РТ Александр Славутский.

Откроет форум труппа театра «Мастерская Петра Фоменко», которая представит сценическую композицию Петра Фоменко «Семейное счастье». Постановка по одноименному роману Льва Толстого посвящена поиску взаимопонимания в любви.

12 и 13 октября фестиваль продолжит московская «Студия театрального искусства», которая представит спектакль Сергея Женовача «Старуха» по повести Даниила Хармса. 19 и 20 октября казанская публика оценит трактовку знаменитого романа Льва Толстого «Анна Каренина» Александра Галибина в исполнении Петербургского театра-фестиваля «Балтийский дом».

Закрытие фестиваля ознаменуется премьерой Качаловского театра «Васса» по пьесе Максима Горького в постановке Александра Славутского. Она состоится 22 октября.

По словам помощника художественного руководителя по литературной части театра Диляры Хусаиновой, гастрольные показы не вошли в перечень рекомендуемых мероприятий по программе «Пушкинская карта».

Фестиваль дополнит бесплатная параллельная программа, в рамках которой пройдут мастер-классы, творческие встречи, конференции и круглые столы с участием ведущих театральных деятелей. Среди них — советский и российский театральный режиссер, педагог, профессор Сергей Женовач, российский театральный критик Григорий Заславский, советский и российский театровед и педагог, театральный критик, кандидат искусствоведения Борис Любимов и другие.

«Более подробная информация о датах и местах проведения встреч, а также о том, как на них попасть, будет известна чуть позже. В первых числах октября мы вывесим подробную программу на нашем сайте и в социальных сетях», — рассказала Диляра Хусаинова.

Первые встречи параллельной программы пройдут 9–10 октября.