«Во главу угла – человек»: в Высокогорском районе подвели итоги программы «Наш двор»

16 июля в селе Высокая Гора в парке «Заказанье» состоялся фестиваль добрососедства «Наш двор», посвященный итогам реализации одноименной республиканской программы. В мероприятии приняли участие жители района, представители власти, партийного актива, а также творческие коллективы и артисты.

Гости фестиваля рассказывали, как программа «Наш двор» изменила облик района, повысила качество жизни, объединила соседей и помогла создать новые общественные пространства.

По словам секретаря Высокогорского отделения партии «Единая Россия» Равиля Хисамутдинова, только в Высокогорском районе за 5 лет удалось благоустроить 104 дворовые территории площадью более 130 тыс. квадратных метров. На реализацию проектов направили свыше 620 млн рублей из республиканского бюджета.

Равиль Хисамутдинов рассказал, что перед началом благоустройства всегда проводятся встречи с жителями: обсуждаются их потребности, собираются пожелания, на основе которых формируется техническое задание и определяется сумма на каждый конкретный двор.

Параллельно продолжается работа с населением по сохранению придомовых пространств.

«Для того чтобы жильцы содержали обновленный двор в таком же хорошем состоянии, в рамках муниципальной программы у нас проходит конкурс на самый благоустроенный двор в многоквартирных домах и на самый благоустроенный двор в личном подсобном хозяйстве. Конкурс с хорошим призовым фондом. Это все идет за счет бюджета муниципальной программы», – подчеркнул он.

Представитель республиканского актива Марат Айзатуллин напомнил, что в 2026 году планируется завершить реализацию программы «Наш двор».

«В начале 2024 года уже в наши дворы были вложены 44 млрд рублей, плюс 10 млрд в этом году. И на следующий год, я думаю, также будет выделено 10 млрд рублей, чтобы завершить полностью эту программу».

Он подчеркнул, что сегодня остаются в основном крупные города: Казань, Набережные Челны. В этом году по всей республике благоустраивают 678 объектов, в 2026-м планируется завершить еще 812.

Депутат Государственного Совета РТ Азат Зиганшин отметил, что основой развития республики остается экономика, но «вместе с тем во главу угла стоит человек, его благополучие и его комфорт».

«Более 5 тысяч дворов благоустроено, это напрямую коснулось более полутора миллионов граждан нашей республики. Это более 400 скверов, парков, которыми пользуются не только наши граждане, но и приезжающие к нам гости. Более 5,5 миллионов гостей тоже оценили уровень наших общественных пространств, что для нас является гордостью, и мы в дальнейшем будем продолжать эти программы», – подчеркнул он.

Фестиваль завершился церемонией вручения благодарственных писем от Рустама Минниханова жителям многоквартирных домов, принимавших активное участие в реализации программы «Наш двор».

После официальной части гостей ждала концертная программа с участием заслуженного артиста РТ Рустама Насибуллина, вокального ансамбля «Казансу», театра танца «Биектау» и других коллективов – все это в рамках проекта «Лето в Татарстане».

В это же время рядом работали палатки «Единой России», где распространяли агитационные материалы в поддержку кандидатуры Рустама Минниханова на пост Раиса РТ.

Результаты программы «Наш двор» затронули почти 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тыс. детей. Было благоустроено 5 174 двора. Программа запущена в 2020 году по поручению Президента РТ Рустама Минниханова (с 2023 года – Раиса РТ). Он поддержал идею и поручил партии обсудить с жителями стандарты обустройства придомовых территорий. 5 лет Татарстанское региональное отделение партии «Единая Россия» реализует республиканскую программу «Наш двор» по благоустройству дворов многоквартирных домов в Татарстане, аналогов которой нет в других регионах.