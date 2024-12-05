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Во Франции запущена петиция с требованием отставки Макрона
Во Франции запустили петицию с требованием отставки Президента страны Эммануэля Макрона. Это произошло после того, как Национальное собрание республики приняло вотум о недоверии премьер-министру Мишелю Барнье.
Вотум недоверия поддержали большинство депутатов. По этой причине Барнье был вынужден уйти в отставку вместе со всеми членами правительства.
Правительство Франции было отправлено в отставку впервые с 1962 года.
Петицию с требованием отставки Макрона запустила партия «Патриоты». Также французов призвали выходить на митинги с требованием отставки главы государства в ближайшую субботу, 7 декабря.
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