Во Франции запущена петиция с требованием отставки Макрона

Во Франции запустили петицию с требованием отставки Президента страны Эммануэля Макрона. Это произошло после того, как Национальное собрание республики приняло вотум о недоверии премьер-министру Мишелю Барнье.

Вотум недоверия поддержали большинство депутатов. По этой причине Барнье был вынужден уйти в отставку вместе со всеми членами правительства.

Правительство Франции было отправлено в отставку впервые с 1962 года.

Петицию с требованием отставки Макрона запустила партия «Патриоты». Также французов призвали выходить на митинги с требованием отставки главы государства в ближайшую субботу, 7 декабря.