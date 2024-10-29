Во Франции жалуются: поставки сахара из Украины нехорошо влияют на их экономику

Французский парламентарий Жордан Гиттон жалуется, что поставки украинского сахара негативно влияют на экономику Франции.

Как говорится в обращении парламентария к главе Минсельхоза Франции Анни Женевар, увеличение импорта украинского сахара с 20 тыс. тонн в 2022-м до 70 тыс. тонн в 2023 году привело к снижению цен на сахар в ЕС. Причем сахар подешевел сразу на 30%, пишет «Лента.ру».

Это падение цен напрямую влияет на французскую свеклу, убежден парламентарий.

Он негодует от того, что ЕС не защищает свекольную отрасль Франции, разрешает импорт свеклы, не соответствующей стандартам, которые установлены для производителей свеклы во Франции. Он отметил, что Украина добавляет в свой продукт запрещенные в ЕС вещества, такие как фунгициды, инсектициды, гербициды.

Задается вопросом к министерству депутат: будет ли Минсельхоз Франции предпринимать быстрые меры, чтобы защитить «своих» производителей свеклы в 2024-м?