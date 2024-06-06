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Во Франции задержали мужчину, пытавшегося подорвать груз с военной помощью для Киева
Французские правоохранители задержали в больнице недалеко от парижского аэропорта имени Шарля де Голля мужчину, уроженца Донбасса, подозреваемого в попытке подрыва груза с вооружением, предназначенным для отправки на Украину, передает ТАСС.
По данным агентства, задержанный проживал в гостинице в непосредственной близости от аэропорта. При обыске его номера полицейские обнаружили самодельные взрывные устройства, наличные денежные средства, бланки паспортов и оружие.
Как утверждает издание Le Journal du Dimanche, со ссылкой на Национальную антитеррористическую прокуратуру Франции, которая ведет расследование инцидента, подозреваемый планировал подорвать французское военное снаряжение, подготовленное к отправке на Украину.
После задержания мужчина был передан сотрудникам Главного управления внутренней безопасности. Других подробностей пока не приводится.
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