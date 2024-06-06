Во Франции задержали мужчину, пытавшегося подорвать груз с военной помощью для Киева

Французские правоохранители задержали в больнице недалеко от парижского аэропорта имени Шарля де Голля мужчину, уроженца Донбасса, подозреваемого в попытке подрыва груза с вооружением, предназначенным для отправки на Украину, передает ТАСС.

По данным агентства, задержанный проживал в гостинице в непосредственной близости от аэропорта. При обыске его номера полицейские обнаружили самодельные взрывные устройства, наличные денежные средства, бланки паспортов и оружие.

Как утверждает издание Le Journal du Dimanche, со ссылкой на Национальную антитеррористическую прокуратуру Франции, которая ведет расследование инцидента, подозреваемый планировал подорвать французское военное снаряжение, подготовленное к отправке на Украину.

После задержания мужчина был передан сотрудникам Главного управления внутренней безопасности. Других подробностей пока не приводится.