Во Франции хотят отменить супружеский долг

Во Франции предложили отменить супружеский долг. По мнению автора проекта закона Сары Легрен, архаическая норма Семейного кодекса должна исчезнуть из судебной практики, пишет «КоммерсантЪ».

Напомним, что понятие «супружеского долга» не упоминают «прямо» в Гражданском кодексе Франции. Однако там говорится, что «супруги обязаны совместно вести семейную жизнь». И, по словам Легрен, эту «обязанность» суд при разводе может истолковать как «обязанность делить постель».

Шесть лет назад тема «супружеского долга» (поддержание сексуальных отношений с супругом или супругой) неожиданно «всплыла» в одном бракоразводном процессе. Тогда муж требовал развести его с женой, которая отказывала ему в сексе. Апелляционный суд Версаля принял решение в пользу супруга.

Женщина же подала апелляцию, но в 2021 году кассационный суд отклонил ее. Тогда француженка дошла до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В январе 2025-го суд вынес решение в пользу француженки и обвинил французскую юстицию в устаревшем взгляде на семейные отношения. По словам судьи ЕСПЧ, принуждение к сексу в браке нарушает фундаментальные права человека.

Ранее по этому поводу провели опрос и выяснили, что 70% женщин вступали в сексуальные отношения без особого желания, пусть и без прямого давления со стороны партнера. По словам опрошенных, они соглашались на близость, чтобы сохранить спокойствие в семье и чтобы супруг не чувствовал себя отвергнутым. Но и часть опрошенных мужчин тоже заявили о давлении: они чувствуют себя «обязанными удовлетворять» партнершу, чтобы их не обвинили в отсутствии желания или любви.

Депутат Легрен хочет официально списать любые такие долги и супругу, и супруге не ради счастливой семейной жизни, а чтобы Гражданский кодекс в делах о разводе не могли «прочитать абсурдно», объяснила она. Также парламентарий считает, что предложенный проект закона поможет Франции бороться с изнасилованиями в браке.

По ее словам, решение ЕСПЧ ясно дает понять: согласие на брак не означает согласия на секс в будущем. Как только статью Семейного кодекса Франции изменят, местные суды больше не смогут требовать от женщин и мужчин какой бы то ни было интимной близости.