Во Франции внесут резолюцию о выходе из НАТО

Вице-председатель Национального собрания Франции Клеманс Гете заявила о намерении вынести на голосование резолюцию о выходе страны из НАТО. Свое решение она объяснила недружественными, по ее мнению, действиями США. Об этом сообщает «ТАСС».

По словам Гете, вопрос участия Франции в Североатлантическом альянсе сегодня стоит как никогда остро. Она назвала НАТО военным блоком, который управляется США и действует в их интересах. В связи с этим депутат сообщила, что вносит на рассмотрение резолюцию, призывающую к поэтапному выходу Франции из альянса, начиная с выхода из его объединенного военного командования.

Как отметила Гете, на такой шаг ее подтолкнули недавние действия и заявления американского руководства. В частности, она упомянула похищение, по ее формулировке, Президентом США Президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также озвученные Дональдом Трампом притязания на Гренландию, которая входит в состав Дании.

Кроме того, политик раскритиковала власти США за «поддержку геноцида в Палестине» и «бомбардировки людей с нарушением норм международного права».

Газета «Le Journal du Dimanche» напоминает, что партия «Неподчинившаяся Франция», членом которой является Гете, на протяжении многих лет выступает с критикой НАТО, призывает к роспуску альянса и неоднократно требовала прекращения участия Франции в его деятельности.

В декабре 2021 года депутат от этой партии Бастьен Лашо уже выносил на рассмотрение парламента резолюцию с призывом к правительству начать процесс выхода из объединенного командования НАТО, однако тогда инициатива не получила поддержки.

Франция была одной из стран-основательниц Североатлантического договора, положившего начало созданию НАТО. В 1966 году по решению Президента Шарля де Голля страна вышла из военного командования альянса, сохранив участие только в его политических структурах на фоне разногласий с США.

После этого штаб-квартира НАТО была перенесена из Парижа в Брюссель, а американские военные базы на территории Франции были закрыты. Полное возвращение Франции в структуры НАТО состоялось в 2009 году при Президенте Николя Саркози.