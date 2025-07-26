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Происшествия 26 июля 2025 18:29

Во Франции участник ралли сбил насмерть троих зрителей

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Во время проведения ралли «Фурм-д’Амбер» в департаменте Пюи-де-Дом во Франции произошла трагедия – гоночный автомобиль вылетел с трассы и врезался в группу зрителей. Об сообщает газета «Известия» со ссылкой на издание La Montagne.

«Двое зрителей погибли в эту субботу, 26 июля, в результате наезда автомобиля, съехавшего с дороги. Один человек получил серьезные травмы», – говорится в материале издания.

Позже стало известно, что пострадавший скончался в больнице. Также были госпитализированы пилот и штурман автомобиля.

Отмечается, что часть зрителей находилась за красной лентой – в зоне, где нахождение запрещено. Прокуратура начала расследование обстоятельств происшествия. На месте аварии работают порядка 60 сотрудников спасательных служб и полиции.

Организаторы приняли решение приостановить гонку. Префект департамента обратился к зрителям с просьбой покинуть трассу. В Сен-Жюсте открыли центр психологической поддержки.

#Франция #гонки #авария
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