Во Франции стартовал первый тур президентских выборов

Во Франции стартовал первый тур выборов Президента страны. Избирательные участки открылись в 9 утра по московскому времени.

Всего в списках избирателей более 48 млн французов, во время первого этапа они определят двух кандидатов (из 12), которые 24 апреля продолжат борьбу во втором туре.

Отмечается, что на избирательных участках введены повышенные антиковидные меры: избиратели должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию, а члены избирательных комиссий — регулярно проветривать помещение и дезинфицировать поверхности в помещении.

Согласно опросам общественного мнения, лидером в президентской гонке был действующий глава государства Эмманюэль Макрон (26% поддержали), при этом на один процент отстает кандидат «Национального объединения» Марин Ле Пен (25%). Они же были соперниками и на прошлых выборах, сообщает ТАСС.