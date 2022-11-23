Во Франции призвали признать, что Крым никогда не был украинским

Необходимо признать, что Крым никогда не был украинским. Россия никогда не вернет его Киеву, сообщает Le Figaro со ссылкой на депутата французского парламента Пьера Лелуша.

«Нужно оставить Крым, потому что русские его никогда не отдадут. <...> Крым русский, он никогда не был украинским, за исключением периода, когда Хрущев его передал в рамках Советского Союза, когда Украина была советской республикой», — цитирует политика РИА Новости.

По его словам, важно определить внешнеполитический статус Украины на международном уровне. Признание Киева членом ЕС сделает его представителем Запада, а не «мостиком между двумя берегами». Кроме того, страны Евросоюза предоставят ему гарантии безопасности. В противном случае Украина станет буферной страной, на территории которой развернется противостояние внешних сил (как это произошло с Афганистаном).

«Мое опасение состоит в том, что Украина станет такой зоной для европейцев и что мы не сможем из этой ситуации выйти», — полагает Лелуш.

Однако, добавил он, вариант со вступлением Украины в ЕС не устроит Россию.