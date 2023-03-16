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Во Франции приняли закон о повышении пенсионного возраста без голосования в парламенте
Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила о принятии закона о повышении пенсионного возраста до 64 лет – документ прошел утвеждение без голосования в парламенте. Об этом передает РИА Новости.
«Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима», – заявила она на заседании в Нацсобрании. При этом ей пришлось перекрикивать депутатов, которые пытались помешать выступлению главы правительства.
Борн назвала реформу «плодом компромисса», с которым согласились законодатели обеих палат парламента.
«Я готова взять на себя за него ответственность, – заявила Премьер. – Согласно статье 49.3 Конституции, правительство берет на себя ответственность за этот закон».
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