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Политика 16 марта 2023 18:51

Во Франции приняли закон о повышении пенсионного возраста без голосования в парламенте

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Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила о принятии закона о повышении пенсионного возраста до 64 лет – документ прошел утвеждение без голосования в парламенте. Об этом передает РИА Новости.

«Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима», – заявила она на заседании в Нацсобрании. При этом ей пришлось перекрикивать депутатов, которые пытались помешать выступлению главы правительства.

Борн назвала реформу «плодом компромисса», с которым согласились законодатели обеих палат парламента.

«Я готова взять на себя за него ответственность, – заявила Премьер. – Согласно статье 49.3 Конституции, правительство берет на себя ответственность за этот закон».

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