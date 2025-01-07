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Во Франции назвали успешное проведение саммита БРИКС в Казани тревожным сигналом
Успешное проведение саммита БРИКС в Казани вызывает обеспокоенность. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро на конференции дипломатов в Париже.
Он призвал не упускать инициативу в будущем мироустройстве.
«Успех встречи БРИКС в Казани, несмотря на то, что у ее участников нет общего видения того, каким должно быть будущее, это новое предупреждение, которое мы не можем игнорировать», - сказал глава французского внешнеполитического ведомства, его слова приводит ТАСС.
XVI саммит БРИКС прошел в Казани в октябре. Участие в нем приняли делегации более чем 30 государств, свыше 20 из них были представлены на высшем уровне.
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