Во Франции назвали главный вопрос в деле о взрыве на «Северных потоках»

Очевидно, что за диверсией на газопроводах «Северный поток» стоят американцы. Однако сейчас важно выяснить, действовали ли они в одиночку или им помогала Норвегия, заявил в беседе с РИА Новости лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Ведь еще до войны на Украине США годами боролись с газопроводом „Северный поток“, это стало постоянный элементом их политики. И в начале февраля 2022 года Байден публично заявил, что американцы способны сделать так, чтобы газопровода не стало. И так и произошло. Ведь это было в интересах американцев», — напомнил собеседник агентства.

Он заметил, что в подрыве газопроводов заинтересована и Норвегия, которая является конкурентов России по газу.

«И ничего абсурдного в этом нет, ведь Норвегия — конкурент России по газу, и во многих странах российский газ заменили норвежским, — заметил Филиппо. — Так что они тоже имели свой интерес и обогатились за счет этого».

Ранее публицист Сеймур Херш опубликовал на своем сайте статью, в которой написал, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США во время учений BALTOPS 22 в июне 2022 года, а в сентябре российские трубопроводы были подорваны сигналом, поданным с помощью сброшенного с норвежского самолета радиобуя.