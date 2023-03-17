Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Во Франции назвали главный вопрос в деле о взрыве на «Северных потоках»
Очевидно, что за диверсией на газопроводах «Северный поток» стоят американцы. Однако сейчас важно выяснить, действовали ли они в одиночку или им помогала Норвегия, заявил в беседе с РИА Новости лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Ведь еще до войны на Украине США годами боролись с газопроводом „Северный поток“, это стало постоянный элементом их политики. И в начале февраля 2022 года Байден публично заявил, что американцы способны сделать так, чтобы газопровода не стало. И так и произошло. Ведь это было в интересах американцев», — напомнил собеседник агентства.
Он заметил, что в подрыве газопроводов заинтересована и Норвегия, которая является конкурентов России по газу.
«И ничего абсурдного в этом нет, ведь Норвегия — конкурент России по газу, и во многих странах российский газ заменили норвежским, — заметил Филиппо. — Так что они тоже имели свой интерес и обогатились за счет этого».
Ранее публицист Сеймур Херш опубликовал на своем сайте статью, в которой написал, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США во время учений BALTOPS 22 в июне 2022 года, а в сентябре российские трубопроводы были подорваны сигналом, поданным с помощью сброшенного с норвежского самолета радиобуя.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»