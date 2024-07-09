Во Франции началось судебное расследование в отношении Марин Ле Пен

Прокуратура Парижа инициировала расследование в отношении Марин Ле Пен, лидера парламентской фракции «Национальное объединение», по подозрению в нарушении правил финансирования предвыборной кампании 2022 года, сообщает РИА Новости.

Расследование было начато после обращения Национальной комиссии по счетам предвыборных кампаний и политическому финансированию (CNCCFP).

Несмотря на то, что CNCCFP подала заявления о нарушениях в отношении нескольких кандидатов президентских выборов 2022 года, расследование было открыто только в отношении Ле Пен.

По данным агентства, вопрос касается «источников финансирования кампании». Однако стоит отметить, что в 2023 году между CNCCFP и Ле Пен возник спор лишь по поводу €300 тыс., потраченных партией на аренду рекламного пространства на 12 автобусах во время агитационной кампании. Ле Пен пыталась оспорить исключение этой суммы из числа возмещаемых расходов в Конституционном совете, но результаты рассмотрения этой жалобы пока не известны.