Во Франции началась реставрация шпиля Собора Парижской Богоматери
Во Франции стартовал первый этап реставрации шпиля собора Парижской Богоматери. Сейчас ведется распилка восьми дубов, древесина которых пойдет на восстановление всемирно известного храма, пострадавшего в пожаре 2019 года. Об этом со ссылкой на учреждение, занимающееся восстановлением собора, сообщает РИА Новости.
«Распилка восьми дубов исключительных размеров, которая начинается сегодня в Майенне, знаменует собой первый этап в восстановлении шпиля и, как следствие, возрождении собора. Эти восемь дубов будут использованы для восстановления табурета шпиля и сформируют балки, на которые он будет опираться», — сказал куратор реставрации храма, генерал Жан-Луи Жоржелен.
Он отметил, что весной материалы будут направлены плотникам, которые проведут сборку, а в 2023 году будет проводиться монтаж в соборе.
Крупнейший в истории Собора Парижской Богоматери пожар произошел в столице Франции 15 апреля 2019 года.
Пламя уничтожило шпиль и уникальный деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении полностью восстановить знаменитый собор до 2024 года.