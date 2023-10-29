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Руc Тат
Происшествия 29 октября 2023 15:07

Во Флориде во время стрельбы на праздновании Хэллоуина погибли не менее двух человек

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По меньшей мере два человека погибли, 18 пострадали при стрельбе в американском городе Тампа, штат Флорида. Об этом сообщает местный телеканал WFLA, принадлежащий NBC, со ссылкой на полицию.

По его данным, инцидент произошел во время празднования Хэллоуина, когда один из участников возникшей на улице массовой драки открыл огонь.

«По меньшей мере два человека погибли, еще 18 госпитализированы», – передает телеканал.

Отмечается, что жертвы были в костюмах. Когда произошла стрельба, полицейские уже были на месте, никто из них не пострадал.

В настоящее время устаналиваются все обстоятельства произошедшего.

#США #стрельба
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